MasterChef Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında?aslen nereli? İşte biyografisi

TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'da yer alan isimlerden biri de Berk İlter oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan MasterChef Berk İlter ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.