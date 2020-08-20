20.08.2020 - 21:02 |
MasterChef Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında?aslen nereli? İşte biyografisi
3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Berk İlter, son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Berk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...
TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'da yer alan isimlerden biri de Berk İlter oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan MasterChef Berk İlter ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
BERK İLTER KİMDİR?
Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.