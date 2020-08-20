MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Duygu Acarsoy, son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

MASTERCHEF TÜRKİYE DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.