20.08.2020 - 20:48 |
MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'da yer alan isimlerden biri de Duygu Acarsoy oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan MasterChef Duygu Acarsoy ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Duygu Acarsoy, son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...
MASTERCHEF TÜRKİYE DUYGU KİMDİR?
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.