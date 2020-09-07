MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Duygu Acarsoy aslen nereli?

MasterChef Duygu kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son 16'ya kalan isimlerin belli olmasının ardından Furkan ile sürekli kıyaslanan ve aynı zamanda tartışan Duygu, son üç haftadır takım oyunlarında başarılı tabaklar çıkarsa dahi takım arkadaşları tarafından eleme adayı olarak gösteriliyor. Üç haftadır eleme potasında yer almasına rağmen elemenin ilk aşamasında balkona çıkmayı başaran Duygu Acarsoy üç haftadır potada olması ve ya birinci ya ikinci olarak balkona çıkmasının ardından artık kendini ispatladığını ve rakip olarak görmeye başlayacaklarını düşünüyor. İşte MasterChef Duygu hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.