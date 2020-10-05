MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Eleme gecesinde yemeğini bilerek mi kötü yaptı?

MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta MasterChef'te yarışmaya veda eden isim Duygu Acarsoy oldu. Şefler yaptıkları tadımın ardından iki tabağın hatalı olduğunu bir tabağın ise bile isteye hatalı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Duygu bu açıklamaların ardından itirafta bulundu. Duygu Acarsoy açıklamasında akademik kariyeri ve burası arasında bir karar vermek zorunda kaldığını ve akademik kariyerinin ağır bastığı açıklamasında bulundu. Şeflere teşekkür eden Duygu tabağını bile isteye hatalı çıkardığını itiraf etti.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.