Masterchef Duygu'ya ne oldu? Masterchef Duygu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümüne Duygu'nun anlattıkları damga vurdu. Masterchef Duygu evliliğe doğru giden ilişkinin bittiğini ve aldaltıldığını aktardı. Duygu sözlerinin devamında ise eşki eşi ile ilgili açıklamlarda bulundu. Duygu'nun açıklamaları sonrası yaşamı merak konusu oldu. Peki Masterchef Duygu kimdir, ne oldu?

MASTERCHEF DUYGU'YA NE OLDU?

MasterChef yarşımacısı Duygu evliliğe giden ilişkisini bitirdiğini ve aldatıldığını açıkladı. Duygu aldatıldığını, "İhaneti itiraf etti, hata yaptım" dedi.

"Aldatıldığıma çok üzülmedim, özgüvenimin boşa çıkmasına üzüldüm" diyen Duygu eski eşiyle ilgili de açıklama yaptı.

Yarışmadan önce yaşadığı olayları da anlatan Duygu evliliğinde şiddet gördüğünü söyledi.

Duygu evliliğinde yaşadığı sorunları, "Ailemin onayı olmayan bir evlilikti. Evliliğimin ilk günü dayak yemeye başladım, uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşımla evlendi." cümleleriyle ifade etti.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.