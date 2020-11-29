Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 28 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef eleme adayı merak ediliyor. Masterchef'te yarış tüm hızlıya devam ediyor. 28 Kasım Masterchef'te dokunulmazlık oyunu Nevşehir'de oynanandı. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanırken kaybede ekip olan Kırmızı takım ise eleme adayını belirleyecek. Peki 28 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?

28 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı belli olunca detaylar haberde yer alacak.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlığı alan isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk eleme adayı Masterchef'te Uğur olmuştu.