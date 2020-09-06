MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te bu akşam eleme gerçekleşecek. Dün yine bir dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen yarışmada birbirinden kıymetli sanatçılar yer aldı. Yemekler yapıldı, oylar verildi ve gün sonunda kazanan takım ortaya çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Dünkü yarışmada usta sanatçılar Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan oylarını verdi. Skor ise 16-4 mavi takım lehine sonuçlandı. Böylelikle kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu geçip elem konseyi yaptı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dünkü bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı çıkaran isim Emir oldu. Emir, Gülşah'ın ismini söylerken en çok oyu alan Eray ise 6. eleme adayı olarak seçildi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

3. haftanın eleme adayları:

Özgül

Duygu

Berker

Ebru

Gülşah

Eray