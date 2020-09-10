MasterChef Emir Elidemir'in babası Hasan Elidemir kimdir?

MasterChef'te başarılı bir grafik çizen yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Emir Elidemir yarışmanın ekrana gelen son bölümünde babası hakkında bilgiler verdi. Babasının eski bir futbolcu olduğunu ifade eden Emir Elidemir'in açıklamalarının ardından MasterChef takipçileri Emir Elidemir'in babası kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MasterChe Emir Elidemir'in babası Hasan Elidemir kimdir?

HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.