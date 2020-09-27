Masterchef Emir ve Ebru kavga mı etti? Masterchef Emir ve Ebru arasında ne oldu?

Masterchef'in 26 Eylül tarihli bölümde eleme potasına giren isimler belli oldu. Masterchef'in yeni bölüm fragmanında ise Ebru ve Emir arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Bu görüntü sonrasında Ebru ve Emir arasında yaşanan tartışma merak konusu oldu. Peki Masterchef Emir ve Ebru kavga mı etti? İşte ayrıntılar...

Masterchef'in 26 Eylül tarihinde yayınlanan bölümünde Celal ve Barbaros eleme potasına gitti. Eleme potasına daha önce giren 4 isim ise Esra, Eary, Özgül ve Ayyüce olmuştu.

MASTERCHEF EBRU VE EMİR ARASINDA KAVGA MI ÇIKTI?

Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Emir ve Ebru arasında yaşanan gerilim ekranlara geldi.

Emir fragmanda "Ebru beni dövmeye kalktı" ifadelerini kullandı.

Ebru ve Emir arasında yaşanan Masterchef'in yeni bölümünde ekranlara gelecek.