MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? Eray Aksungur aslen nereli?

MasterChef 2020'de bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde son 16'ya kalan isimler ile kaptanlık oyunu oynanacak. 100 bin gibi rekor bir başvurunun yapıldığı MasterChef 2020 yarışmasında son 16'ya kalmayı başaran isimler arasında yer alan MasterChef Eray Aksungur ikinci final turunda adını MasterChef'in 2020 kadrosuna yazdırmayı başardı. Şefler tarafından istenen Risotto yemeği konusunda en başarılı tabağoı sunarak adını finale yazdıran MasterChef Eray Aksungur hakkında merak edilenleri sizler için derledik

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Yarışmacı adaylarından Eray Aksungur, jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı. Stüdyoya giren Eray Aksungur'u gören Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı. Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.