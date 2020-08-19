Masterchef Eray kimdir? Masterchef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli?

Eray Aksungur, Masterchef'in öne çıkan yarışmacıları arasında yer alıyor. Mavi takım kaptanı olan Tanya takımına Eray'ı da seçti. Mavi takımda yarışan Eray'ın yaşamı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Masterchef Eray kimdir?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Masterchef Mavi takımda yarışan Eray Aksungur, Bolulu ve 23 yaşında. Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.