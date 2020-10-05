MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?
MasterChef 2020 kadrosunda yer alan Esra Tokelli mesleği aşçılık olmamasına rağmen yarışmada gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Daha önce bir kez Mavi takım kaptanı olan MasterChef Esra bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ikinci kez mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele verecek. Peki MasterChef Esra Tokelli kimdir?
MasterChef Esra kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk mutfağındaki hünerleri ile hemen hemen her hafta Mavi veya Kırmızı takıma birinci veya ikinci yarışmacı olarak seçilen MasterChef Esra bu hafta eleme potasına Emir tarafından gönderilmişti. MasterChef eleme potasından bu hafta ilk turda çıkan isimlerden biri olan Esra Tokelli bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Mavi takım kaptanlığı için mücadele edecek?
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.