MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?

MasterChef Esra kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk mutfağındaki hünerleri ile hemen hemen her hafta Mavi veya Kırmızı takıma birinci veya ikinci yarışmacı olarak seçilen MasterChef Esra bu hafta eleme potasına Emir tarafından gönderilmişti. MasterChef eleme potasından bu hafta ilk turda çıkan isimlerden biri olan Esra Tokelli bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Mavi takım kaptanlığı için mücadele edecek?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.