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27.08.2020 - 13:20 |

Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Esra Tokelli ne iş yapıyor?

Masterchef Esra, programın öne çıkan yarışmacıları arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de Esra Tokelli bu hafta Kırmızı takımda yarışıyor. İşte Masterchef Esra'nın yaşamı ile ilgili detaylar...

Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Esra Tokelli ne iş yapıyor?
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Masterchef Türkiye'de ana kadro belirlendi. Masterchef'te Kırmızı ve Mavi takım birbiri ile rekabet ediyor. Bu hafta Kırmızı takımda yarışan isimlerden biri ise Esra Tokelli oldu. Masterchef Esra'nın yaşamı merak ediliyor. Peki Masterchef Esra kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul’da doğdu Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

    27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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