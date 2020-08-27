Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Esra Tokelli ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye'de ana kadro belirlendi. Masterchef'te Kırmızı ve Mavi takım birbiri ile rekabet ediyor. Bu hafta Kırmızı takımda yarışan isimlerden biri ise Esra Tokelli oldu. Masterchef Esra'nın yaşamı merak ediliyor. Peki Masterchef Esra kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul’da doğdu Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.