Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında? Masterchef Esra Tokelli ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'te dün kaptanlık yarışını kazanan kazanan isim Esra Tokelli oldu. Masterchef Esra, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki Masterchef Esra kimdir, nereli?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.