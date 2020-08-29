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29.08.2020 - 23:29 |

MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan Esra Tokelli son 16'da yer alan ve mesleği aşçılık olmayan iki yarışmacıdan biri olarak dikkat çekiyor. Yarışmanın ilk haftasında eleme potasında son üç isim arasında yarışan Esra Tokelli takım arkadaşı Sedat'ı elemeyi başarmış ve yoluna devam etmişti. Peki MasterChef Esra Tokelli kimdir?

MasterChef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli biyografisi
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MasterChef'te son 16 ana kadrosunda yer alan Esra Tokelli yarışmada mesleği aşçılık olmayan iki isimden biri olarak dikkat çekiyor. MasterChef 2020'de yarışmanın ilk haftasında eleme potasına giren ve kendi açıklamasına göre günah keçisi ilan edilen Esra Tokelli, son üçe kaldığı Celal, Sedat ile birlikte yollarına devam edebilmek için yarışmış Celal'in ardından o akşamın en güzel ikinci ciğer sarma tabağını yapan Esra Tokelli yoluna devam etme fırsatı yakalamıştı. Peki MasterChef Esra Tokelli kimdir?

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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