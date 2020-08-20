MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında? Furkan Yalçın nereli? Biyografisi...

TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'da yer alan isimlerden biri de Furkan Yalçın oldu. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan MasterChef Furkan ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Furkan Yalçın 1,75 boyunda 70 kilo. 20 yaşında olan Furkan Yalçın, Masterchef yarışmacısına pastacılık mesleğini yaptığı için katıldı. Pastacılık sektöründe 6 senedir var olan Furkan Yalçın bu mesleğin okulunu okuduğunu da belirtmekte. Kendini geliştirmekten mutlu olan ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olan Furkan Yalçın geçen sene katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasından ilk turda elenmiştir. Furkan Yalçın yarışmanın ikinci turuna Mehmet Şef ve Somer Şefin oylarıyla çıktı.