Masterchef kaptanlık oyunu düelloyu kim kazandı, Emir mi Serhat mı? 2 Kasım Masterchef yeni takımlarda kimler var?

Masterchef'te mavi takım kaptanlığı yarışında ipi göğüsleyen isim Emir oldu. Mavi takım kaptanı olan Emir Kırmızı takımın kaptanını belirledi. Daha sonra ise kaptanlar arasında düello yapıldı. Peki 2 Kasım Masterchef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı? İşte yeni takımlar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı olan Emir, Kırmızı takım kaptanı olarak Serhat2ı seçti. İki düelloda ekşili köfte yaptılar. En iyi ekşili köfetyi yaparak kaptanlık düellosunu kazanan isim Serhat oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Emir

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

KIRMIZI TAKIM

Serhat

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru