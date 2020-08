MasterChef kim kazandı? İşte ana kadro! (16 Ağustos) MatserChef Türkiye Son 16'ya kimler kaldı?

Bu yıl da büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan MasterChef Türkiye'de son 16 için heyecan iyice doruğa çıktı. Sevilen yarışmada son 16'ya kalan son yarışmacı bu akşam açıklandı. İşte bu akşam ekranlara gelen son bölümde son 16'ya kalmayı başaran tüm yarışmacılar...



MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?



MasteChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar ilk turda lazanya, ikinci oyunda ise un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı Ebru oldu...



16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.



İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk, Eray, Uğur, Celal ve Ebru oldu.



MASTERCHEF EBRU KİMDİR?



Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef’te üçlü düello turuna çıkmayı başardı. 29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye’de üçlü düelloların ilk grubunda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika’nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef’te final turuna kaldı. Ebru Has 16 Ağustos tarihli bölümde jüri üyelerinin belirlediği şeftali ana maddesiyle yemek yaptı ve MasterChef 2020 jürisinden tam not aldı.