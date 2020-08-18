MasterChef kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu? MasterChef Türkiye son 16 yarışmacı kimler oldu?

MatserChef Türkiye'de yeni sezon kadrosu dün akşam belli oldu! TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacıların ardından takım kaptanları da bu akşam açıklandı...



2020 MasterChef 17 Ağustos kim kazandı?



MasterChef'in 17 Ağustos akşamki bölümünde tulumba tatlısı yapıldı. Tulumba tatlısını 7 yarışmacı yapamadı. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi.



Mavi takım kimler var?



Mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

Kırmızı takımda kimler var?



Ayyüce, Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor. Kırmızı takımın kaptanı Ayyüce oldu.