MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için 4 yarışmacı finale kaldı. Jüriden Domates salçası- Biber salçası- Turşu ders alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Somer Şef yarışmacılar arasında en iyi kırmızı et dört kişiyi seçti. Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat en iyi kırmızı et yapanlar arasındaydı. Birinci olan isim ise Ayyüce oldu.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.