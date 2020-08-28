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28.08.2020 - 00:39 |

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı

TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir heyecana sahne olan MasterChef Türkiye bu akşam MasterClass ile izleyici karşısına çıktı. Jüriden eğitim alan yarışmacılar arasından finale kimler çıktı? MasterClass finalini kazanarak ödülü alan yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı
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MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için 4 yarışmacı finale kaldı. Jüriden Domates salçası- Biber salçası- Turşu ders alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Somer Şef yarışmacılar arasında en iyi kırmızı et dört kişiyi seçti. Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat en iyi kırmızı et yapanlar arasındaydı. Birinci olan isim ise Ayyüce oldu. 

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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