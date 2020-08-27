MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı nereli? İşte hayat hikayesi
MasterChef Türkiye'nin 3. sezonundaki en dikkat çeken yarışmacılardan biri de Tanya Kilitkayalı oldu. Vatandaşların hakkında en çok arama yaptığı yarışmacılardan biri olan Tanya Kilitkayalı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MasterChef Tanya Kilitkayalı'nın hayat hikayesi...
TV8'in adeta bir fenomen haline gelen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da yayın hayatına oldukça çarpıcı isimlerle başlayan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan isimlerden biri de Tanya Kilitkayalı oldu ve son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...
TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.