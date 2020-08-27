MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı nereli? İşte hayat hikayesi

TV8'in adeta bir fenomen haline gelen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da yayın hayatına oldukça çarpıcı isimlerle başlayan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan isimlerden biri de Tanya Kilitkayalı oldu ve son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.