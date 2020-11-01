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01.11.2020 - 23:52 |

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tanya ne iş yapıyor, evli mi?

MasterChef'te bu hafta elenen isim Tanya oldu. Kıbrıs şivesiyle akıllara kazınan Tanya'nın elenmesinin ardından hakkındaki bilgiler bir kez daha gündem oldu. MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tanya evli mi? soruları sıklıkla soruluyor.

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tanya ne iş yapıyor, evli mi?
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MasterChef'in 11. haftasında yarışmaya veda edeb isim Tanya oldu. Gözyaşlarıyla veda eden Tanya'ya jüriler övgüler dizdi. BUu gelişmenin ardından yoğun bir şekilde MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tanya evli mi? sorusunu sormaya başladı.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

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