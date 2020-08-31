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31.08.2020 - 15:58 |

MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı aslen nereli, kaç yaşında?

MasterChef 2020 son 16 kadrosunda yer alan isimlerden biri de Tanya Kilitkayalı! MasterChef'te ilk hafta mavi takım kaptanı olan Tanya Kilitkayalı, geçtiğimiz hafta oynanan kaptanlık oyununda istenen Hamburger'i bitiremişti. Bu durum şeflerin eleştirisine maruz kalmasına neden oldu. Bu hafta yarışmaya veda eden Berk İlter'in ardından MasterChef Tanya gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Tanya hakkında merak edilenler...

MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı aslen nereli, kaç yaşında?
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MasterChef'in iddialı isimleri arasında yer alan ve ilk kaptanlık oyununda mavi önlüğü almayı başaran Tanya Kilitkayalı ikinci haftada gerçekleştirilen kaptanlık oyununda Islak Hamburger yapımını tamamlayamadı. Uğur Deniz Yılmaz tarafından Kırmızı takım kaptanlığına Özgül Çoşar'ın seçilmesi ile Kırmızı takım kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı rakipleri Mavi takıma hiçbir oyunda şans tanımadı ve 6 eleme adayının da Mavi takımdan çıkmasını sağlayan Kırmızı takımda yer alan isimler arasındaydı. Peki Tanya Kilitkayalı kimdir?

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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