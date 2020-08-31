MasterChef Tanya kimdir? Tanya Kilitkayalı aslen nereli, kaç yaşında?

MasterChef'in iddialı isimleri arasında yer alan ve ilk kaptanlık oyununda mavi önlüğü almayı başaran Tanya Kilitkayalı ikinci haftada gerçekleştirilen kaptanlık oyununda Islak Hamburger yapımını tamamlayamadı. Uğur Deniz Yılmaz tarafından Kırmızı takım kaptanlığına Özgül Çoşar'ın seçilmesi ile Kırmızı takım kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı rakipleri Mavi takıma hiçbir oyunda şans tanımadı ve 6 eleme adayının da Mavi takımdan çıkmasını sağlayan Kırmızı takımda yer alan isimler arasındaydı. Peki Tanya Kilitkayalı kimdir?

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.