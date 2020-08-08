MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları kimler? MasterChef Türkiye hız kesmiyor...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmacı MasterChef Türkiye'de mücadele devam ediyor. 28 kişinin içerisinden 16 yarışmacının ana kadroya seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk dört yarışmacı belli olmuştu. Son yayınlanan bölümde ise 5. yarışmacı belli oldu. Dün akşam kadroya dahil olan isim kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 5. YARIŞMACI KİM OLDU?

Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir ilk dört yarışmacı olmaya hak kazanmıştır. Son bölümde ise 5. yarışmacı belli oldu. Ayyüce ve Sefa'nın son ikiye kaldığı yarışmada MasterChef Türkiye ana kadrosuna dahil olan isim Ayyüce oldu.

BERKER'İN TABAĞI DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMADI

MasterChef Türkiye 7 Ağustos'ta yayınlanan bölümde Berker'in tabağı değerlendirilmeye alınmadı. Yemek yaparken terini eliyle silen ve elini yıkamayan Berker'in o anları kendisine izletildi. Şefler Berker'in yemeğinin tadına bakmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE DEV MÜCADELE

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Bu akşamki bölümde 16 kişilik ana kadronun 6. yarışmacısı belli olacak. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MasterChef Türkiye'de zorlu anlar yaşanacak.