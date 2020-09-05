MasterChef Türkiye yeni bölümde efsane oyuncular! MasterChef Türkiye hangi takım kazanacak?

TV8'n heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşamki bölümde karşı karşıya gelecek olan mavi ve kırmızı takım efsane oyunculara yemek yapacaklar. İstanbul Boğazında gerçekleşecek bölümde hangi takımın yemekleri daha çok beğenilecek merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 46. BÖLÜMDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yemekleri tadacak olan isimler Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI