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31.10.2020 - 23:21 |

MasterChef Türkiye'de eleme adayı kimler oldu, kim elendi? MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şefin jüride olduğu MasterChef Türkiye'de bu akşam Mavi ve Kırmızı takım pizza mücadelesi verdi. Hangi takımın yaptığı pizza daha başarılı oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de eleme adayı kimler oldu, kim elendi? MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı?
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Bu hafta MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımların mücadelesi oldukça başarılı. Hafta boyu kazanmak için yarışan isimler bu akşama da damga vurdu. Bu akşam iki takım arasında pizza mücadelesi verildi. Peki hangi takım en güzel pizzayı yaptı? İşte jüri tarafından seçilen başarılı pizzayı yapan takım...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE PİZZA YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Bu akşam pizza yapan takımlar arasında başarılı olan Kırmızı takım oldu. Mavi Takım ise bireysel dokunulmaz için kolları sıvadı.

 

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