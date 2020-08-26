'MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

16 yarışmacının mücadele ettiği 'MasterChef Türkiye', TV8 ekranında dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık için mücadele ettiği gecede zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Jüri üyeleri, yarışmacılardan Çin mutfağından lezzetler yapmalarının istedi. Başlangıç menüsü olarak sebzeli wonton çorba isteyen şefler, sırasıyla Çin pilavı, Ballı zencefilli tavuk, Çin böreği, Moğol usulü et, İstiridye soslu brokoli ve kuşkonmaz, kızarmış dondurmadan oluşan yemek listesini verdi.

“MASTERCHEF’TE YEDİĞİM EN KÖTÜ YEMEK”

Yarışmada kırmızı takımda yer alan Serhat’ın yaptığı Çin pilavı şeflerin tepkisini çekti. Mehmet Şef, "Üç yılda yediğim en kötü yemek" derken, Danilo Şef ise "Gerçekten ilk defa MasterChef’te bir yemeği yiyemiyorum" ifadelerini kullandı.

EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜK KAZANDI

40 dakikada yemekleri çıkaran iki takım, oylama heyecanı yaşadı. Özgül'ün kaptan olduğu kırmızı takım, mavi takıma karşı ezici bir üstünlükle oyunu kazandı.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

MasterChef'te kaybedilen ilk oyununun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamaya gitti. Haftanın ilk dokunulmaz olan ismi Gülşah Suna oldu. Gülşah yaratıcılığına güvendiği Emir'i eleme potasına soktu.

Masterchef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Dört oy alan Ebru ve Ayyüce'nin kaderini Gülşah belirledi. Gülşah, verdiği oyla Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi. İlk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme potasına giden Emir ve Ayyüce oldu.