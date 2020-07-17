MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef 2020 ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

MasterChef 2020 ilk bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. TV8 ekranında geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan her kesimden izleyiciyi kendisine bağlamayı başaran MasterChef yeni sezona bomba gibi giriyor. Binlerce başvurunun yapıldığı MasterChef 2020 yarışması ilk bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Yarışmanın ilk bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler MasterChef yarışmacıları belli oldu mu, jüri koltuğunda hangi isimler yer alıyor sorularına yanıt arıyor. Peki MasterChef jüri koltuğunda hangi isimler yer alıyor?

MASTERCHEF İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef ilk bölüm ile 17 Temmuz Cuma akşamı TV8 ekranında izleyici ile buluşacak

MASTERCHEF JÜRİ KOLTUĞUNDA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

MasterChef jiri koltuğunda geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna oturuyor. Mehmet Yalçınkaya'nın tavırları, Danilo Zanna'nın sempatik halleri ve Somer Şef'in kendine has tarzı ile MasterChef jürileri bu sezonda geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda yer alan isimlerden oluşacak

MASTERCHEF YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

MasterChef 2020'ye kalabalık bir kadro ile başlayacak. Eleme sistemi ile devam edecek olan MasterChef 2020'de son 16 yarışmacı belirlenecek ve yarışmaya bu şekilde devam edilecek

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. 1988 yılında aşçılığa amcasının yanında başlamıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim alan Mehmet Yalçınkaya, bir çok yabancı ülkede Gastronomi ve Mutfak koordinatörü olarak çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz iki sezonda da MasterChef’te jüri üyeliği yapmıştır.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 1982 yılında İtalya’nın Toskana bölgesinde dünyaya geldi. Danilo Zanna’nın kendisi gibi ailesi de aşçıdır. İtalyan mutfağı hakkında tecrübesi olan Danilo Zanna, Türkiye’de yaşamaktadır. Kendine ait bir restoran işleten Danilo Zanna, daha önce yemek programları da yapmıştır. Tecrübesi ve birikimi ile MasterChef’in geçtiğimiz sezonunda da yer alan Danila Zanna’nın birçok hayranı bulunuyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioglu, 25 Mayıs 1971'de İstanbul'da doğdu. Somer Sivrioğlu’nun annesi de kendisi gibi şef ve restoran işletmecisiydi. Somer Sivrioğlu, küçük yaşlarda Türk mutfağı ile ilgilenmeye başladı. Otelcilik sektöründe üst düzey yöneticilik yapmıştır. Özel lokantalar, restoranlar işleten Somer Sivrioğlu, kitap çıkarmıştır ve deneyimleriyle bir çok kişiye ilham olmuştur. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da MasterChef jürisi olarak izleyici karşısına çıkacak Somer Şef'in de diğer şefler gibi birçok hayranı bulunuyor.