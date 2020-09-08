Masterchef'te düelloyu kim kazandı, Esra mı Arem mi? İşte 7 Eylül Masterchef yeni takımlar...
Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı için yarışmacılar rekabet ettiler. Yarışmacılar Mavi takımın kaptanı olmak için menemen yaptılar. En güzel menemeni yapan isim Mavi takımın kaptanı oldu. Kaptanların belli olmasından sonra ise kaptanlar düellosu yapıldı. Peki Masterchef'ta kaptan kim oldu? Masterchef'te yeni takımlarda kimler var?
Masterchef Türkiye'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef'te elenen Gülşah'ın yerine Arem geldi. 7 Eylül'de yayınlanan bölümde takım kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununda yarışmacılar menemen yaptılar. Takım kaptanlarının kimler olduğu ve yeni takımlar merak ediliyor. Peki 7 Eylül Masterchef'te kaptan kim oldu? Masterchef'te yeni takımlarda hangi yarışmacılar var?
MASTERCHEF'TE KAPTAN KİM OLDU?
Masterchef'te yarışmacılar kaptanlık yarışında menemen yaptılar.Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru ve Eray menemeni en iyi yapan 6 isim arasına girdiler. En iyi menemeni yapan Esra Masterchef'te bu hafta Mavi takımın kaptanı oldu. Esra, Arem'i ise Kırmızı takım kaptanı olarak seçti.
MASTERCHEF'TE KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık düellosunu kazanan isim ise Esra oldu.
MAVİ TAKIM
Esra
Emir
Furkan
Özgül
Ayyüce
Duygu
Berker
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Arem
Serhat
Barbaros
Uğur
Tanya
Eray
Celal
Sefa
Eray