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HaberlerMagazin Haberleri Masterchef eleme adayları kimler oldu (5.ve 6. eleme adayları)? 3 Ekim 2020 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı?
03.10.2020 - 23:57 |

Masterchef eleme adayları kimler oldu (5.ve 6. eleme adayları)? 3 Ekim 2020 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı?

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. 3 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde Mavi ve Kırmızı takım koruyucu ailelere piknik menüsü hazırladı. Geçekleştirilen oylama sonucunda dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu. Bu akşam 5.ve 6. eleme adayları Mavi takımdan olacak. Peki 3 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı?

Masterchef eleme adayları kimler oldu (5.ve 6. eleme adayları)? 3 Ekim 2020 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı?
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Masterchef eleme adayları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, karışık ızgara, şakşuka, browni, mücver, patates salatası, yaprak sarma ve kısır yapıldı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda Mavi takım dokunulmazlığı aldı. Masterchef'in 5.ve 6 eleme adayları ise Mavi takımdan seçilecek. Peki 3 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF TABAKLARINDA KİMLER KAZANDI?

ŞAKŞUKA

Mavi takım: 7

Kırmızı takım: 2

YAPRAK SARMA

Mavi takım: 3

Kırmızı takım: 6

KISIR

Mavi takım: 3

Kırmızı takım: 6

PATATES SALATASI

Mavi takım: 5

Kırmızı takım: 4

MÜCVER

Mavi takım: 1

Kırmızı takım: 8

KARIŞIK IZAGARA

Mavi takım: 2

Kırmızı takım: 7

MASTERCHEF 5.VE 6 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayları henüz belli olmadı. 5.ve 6. eleme adayları belli olunca detaylar haberde yer alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Esra

Duygu

Uğur

Didem

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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