Masterchef eleme adayları kimler oldu (5.ve 6. eleme adayları)? 3 Ekim 2020 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı?

Masterchef eleme adayları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, karışık ızgara, şakşuka, browni, mücver, patates salatası, yaprak sarma ve kısır yapıldı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda Mavi takım dokunulmazlığı aldı. Masterchef'in 5.ve 6 eleme adayları ise Mavi takımdan seçilecek. Peki 3 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF TABAKLARINDA KİMLER KAZANDI?

ŞAKŞUKA

Mavi takım: 7

Kırmızı takım: 2

YAPRAK SARMA

Mavi takım: 3

Kırmızı takım: 6

KISIR

Mavi takım: 3

Kırmızı takım: 6

PATATES SALATASI

Mavi takım: 5

Kırmızı takım: 4

MÜCVER

Mavi takım: 1

Kırmızı takım: 8

KARIŞIK IZAGARA

Mavi takım: 2

Kırmızı takım: 7

MASTERCHEF 5.VE 6 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayları henüz belli olmadı. 5.ve 6. eleme adayları belli olunca detaylar haberde yer alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Esra

Duygu

Uğur

Didem