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21.09.2020 - 09:09 |

Masterchef'te kim elendi, Tanya mı, Selin mi 20 Eylül? Masterchef'in yeni yarışmacısı belli oldu

Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta Masterchef eleme potasında Özgül, Serhat, Selin, Berker, Sefa ve Tanya vardı. 6 isimden birinin Masterchef rüyası eleme potasında son buldu. Peki 20 Eylül'de Masterchef'te kim elendi?

Masterchef'te kim elendi, Tanya mı, Selin mi 20 Eylül? Masterchef'in yeni yarışmacısı belli oldu
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Masterchef'te rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Heyecanın tavan yaptığı yarışma Masterchef'in dün ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar programa veda etmemek için yarıştılar. Masterchef'e veda eden isim belli oldu. Yeni bölüm fragmanında ise yarışmada yer alacak yeni yarışmacı yer aldı. Peki 20 Eylül'de Masterchef'te kim elendi? Masterchef'in yeni yarışmacısı kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK ELEME TURUNU HANGİ İSİMLER GEÇTİ?

Ana malzeme olarak yarışmacılara peynir verildi. Peynir ile en iyi tabağı hazırlayan Serhat, Sefa ve Özgül eleme turundan çıktılar.

30 EYLÜL MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te dün son 3'e Berker, Tanya ve Selin kaldı. Eleme potasından çıkan ilk isim Berker oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Selin oldu.

MASTERCHEF YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef'in yeni bölüm fragmanında yeni yarışmacının Walison Fonseca olduğu gözüktü.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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