MasterChef'te kim kazandı? MasterChef 2020'de ana kadroya seçilen 14. isim...

MasterChef 2020'de son 16'ya kalacak olan son üç isim kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen MasterChef son bölümde yarışmacılara ilk olarak Osmanlı Saray mutfağı lezzetlerinden olan Mutancana yemeği verildi. Mutancana yemeği konusunda hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından final turuna 5 isim katılım hakkı kazandı. Bu isimler Celal, Arem, Ebru, Büşra ve Çağla olurken final turunda yarışmacılara yaratıcılık oyununda ana ürün olarak İşkembe verildi. İşkembe'nin ana ürün olduğu yaratıcılık yemeğinde birinci olan isim bu akşam MasterChef ana kadroya adını yazdıran 14. isim oldu. Peki MasterChef'te kim kazandı?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef final turunda ana ürünün işkembe olduğu yaratıcılık yemeğinde Ebru yemeğini yetiştiremezken jüri üyeleri yemeğini yetiştiremeyen Ebru'ya sitem dolu sözler etti. Final turunda değerlendirmeye tabi olan Celal, Arem, Büşra ve Çağla arasından yarışmaya veda eden ilk isim Arem oldu.

Arem'in ardından final turundan 3. olan isim Büşra oldu ve oda balkona kaybeden arkadaşlarının yanına çıkan isimler arasına çıktı. Büşra'nın balkona çıktığı anlarda Ebru ve Büşra birbirlerine sarılırken gözyaşlarına engel olamadı.

ÇAĞLA VE CELAL SON İKİYE KALDI

Çağla ve Celal İşkembe'nin ana ürün olduğu yaratıcılık yemeğinde son ikiye kalan isim oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından MasterChef ana kadroya katılan 14. isim olan ve bu akşamın en güzel yemeğini yapan isim Celal oldu.