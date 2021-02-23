Masumiyet dizisi oyuncuları | İşte Masumiyet oyuncuları ve konusu
Masumiyet dizisi oyuncuları merak ediliyor. 24 Şubat'ta izleyici karşısına çıkacak olan Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın başrolünde yer aldığı Masumiyet dizisinin oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar...
FOX TV ekranında yeni başlayacak olan Masumiyet dizisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Masumiyet oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? İşte 24 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan Masumiyet dizisi ile ilgili ayrıntılar...
MASUMİYET OYUNCULARI
HÜLYA AVŞAR - HALE ILGAZ
MEHMET ASLANTUĞ - HARUN ORHUN
DENİZ ÇAKIR - BAHAR YÜKSEL
İLAYDA ALİŞAN - ELA YÜKSEL
SERKAY TÜTÜNCÜ - İLKER ILGAZ
DENİŞ IŞIN - İREM ORHUN
MASUMİYET KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.