Masumiyet dizisi oyuncuları | İşte Masumiyet oyuncuları ve konusu

FOX TV ekranında yeni başlayacak olan Masumiyet dizisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Masumiyet oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? İşte 24 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan Masumiyet dizisi ile ilgili ayrıntılar...

MASUMİYET OYUNCULARI

HÜLYA AVŞAR - HALE ILGAZ

MEHMET ASLANTUĞ - HARUN ORHUN

DENİZ ÇAKIR - BAHAR YÜKSEL

İLAYDA ALİŞAN - ELA YÜKSEL

SERKAY TÜTÜNCÜ - İLKER ILGAZ

DENİŞ IŞIN - İREM ORHUN

MASUMİYET KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.