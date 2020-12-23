Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen MasumlarApartmanı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla birlikte çok konuşulan Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? İşte Masumlar Apartmanı 16. bölüme dair bilinmesi gerekenler...

MASUMLAR APARTMANI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder. Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.