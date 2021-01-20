Masumlar Apartmanı 18. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TRT1'in en çok izlenen ve sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 18. bölümü ekrana geldi. Duygu dolu anlar yaşatan dizide Han, yeniden büyük bir çöküntü yaşar. Gülru ise Naci'yi hayata döndürmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Safiye olanlardan habersiz ihanetin acısıyla kahrolur. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Masumlar Apartmanı son bölüm full izle...

SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir. Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur. Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

MASUMLAR APARTMANI 18. BÖLÜM İZLE...

MASUMLAR APARTMANI 19. YENİ BÖLÜM YAYIMLANDI MI?

Konusu ve oyuncuları sayesinde yayımlandığı güne damga vuran dizi Masumlar Apartmanı 18. bölüm ile nefes kesti. Merakla beklenen 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.