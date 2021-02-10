Masumlar Apartmanı 21. bölüm full izle... Masumlar Apartmanı 22. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

İnci ve Han'ın yeni yaşamı ev halkını da etkiler. Masumlar Apartmanı 21. bölümde Naci'nin hastalığının ne olduğu öğrenilir, Safiye ise baştan başa değişmiş, başka birine dönüşmüştür. Ege ise hatasını telafi etme peşindedir. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte, detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye’nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci’nin hastalığını öğrenir. Ege ise Neriman’la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman’ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han’dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci’nin gelişini bekler.

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez dizisi Masumlar Apartmanı son bölümü salı akşamı yayımlandı. Beklenen yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı.

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM FULL İZLE