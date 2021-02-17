Masumlar Apartmanı 22. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 23. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TRT1'in en çok izlenen yapımlarından Masumlar Apartmanı'nda işler bambaşka bir hal alır. Esra, İnci'nin de isteği ile apartmana taşınma kararı alır. İnci'nin ise Ceylan'a ait bilekliği bulması ve Naci'ye olanların ardından Han konusunda kafası karışır. Salı akşamları yeni bölümleri ile dizi severlerin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı 23. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci’nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur. İnci’nin ise Naci’nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han’ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan’ın künyesini bulması, bir yandan da Naci’ye olanlar İnci’yi allak bullak etmiştir. Han ise İnci’yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci’nin şüphelerini iyice artırır. Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı, dikkat çeken 22. son bölüm ile izleyici karşısındaydı. Seyirci 23. yeni bölüm fragmanını sorgularken henüz yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE