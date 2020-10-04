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04.10.2020 - 00:14 |

Masumlar Apartmanı 4.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! İnci ve Han evlendi mi? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı 4.bölüm 2.fragamanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında İnci ve Han'ın gelinlik ve damatlık içerisindeki anları fragmana damga vurdu. İnci ve Han evlendi mi?

Masumlar Apartmanı 4.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! İnci ve Han evlendi mi? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...
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Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullar ve Merve Dizdar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı salı akşamları ekranlara geliyor. Üçüncü bölümde Safiye, İnci ve Han'ı aynı odada uyurken görmüştü. Masumlar Apartmanı 4.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

İNCİ VE HAN EVLENDİ Mİ?

Masumlar Apartmanı 4.bölüm 2.fragmanında İnci gelinlik Han ise smokin içerisinde görüldü. Yeni bölümde iki ismin evlenip evlenmediği görülecek.

MASUMLAR APARTMANI 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.

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