Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Masumlar Apartmanı, salı akşamı yani bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Diziye başrol karakterlerinden olan İnci, bir radyoda programcı olarak çalışıyor. İni karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Peki Masumlar Apartmanı İnci, Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989'da doğdu.] Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

FARAH ZEYNEP ABUDLLAH'IN YER ADLIĞI YAPIMLAR

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

MASUMLAR APARTMANI İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.