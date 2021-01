Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Mazhar Alanson şarkıları, hayatı...

STAR TV'nin ilgiyle takip edilen programı İBO Show bu hafta da izleyicisini ekrana kilitleyecek. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İBO Show'un konuklarından biri de Mazhar Alanson...Peki Mazhar Alanson kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mazhar Alanson biyografisi...

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

13 Şubat 1950'de Ankara'da doğan Mazhar Alanson, şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar-Fuat-Özkan grubunun vokalisti olarak tanınır. 70 yaşında olan Mazhar Alanson'un babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir.

Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları'nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı.

MFÖ

Mazhar Fuat Özkan

1984'te büyük zorluklarla "Ele güne karşı" albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. "Ele güne karşı" albümünden sonra 1985'te "Peki peki anladık", 1986'da "Vak The Rock", 1987'de "No Problem", 1989'da "The Best Of MFÖ", 1990'da "Geldiler", 1992'de "Agannaga Rüşvet" ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.

MAZHAR ALANSON ŞARKILARI

Solo albümleri

Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar (2002)

Yazan Aşık (2019)

Diğer albümleri

Her Şey Çok Güzel Olacak (1997) - Her Şey Çok Güzel Olacak film müzikleri

Söz Müzik Mazhar Alanson (2010) - Mazhar Olmak kitabıyla yayınlanan albüm

Katkıda bulunduğu albümler

Komser Şekspir Orijinal Film Müzikleri (2001) - Ömer Özgür (Bir Sonsuz Yağmur Yağsa)

Nil Kıyısında (2009) - Nil Karaibrahimgil (İlla)

Altüst (2014) - Athena (Adımız Miskindir Bizim)

MFÖ ile stüdyo albümleri

Ele Güne Karşı (1984)

Vak the Rock (1986)

Peki Peki Anladık (1985)

No Problem (1987)

The Best of MFÖ (1989)

Geldiler (1990)

Agannaga Rüşvet (1992)

Dönmem Yolumdan (1992)

M.V.A.B. (1995)

Collection (2003)

AGU (2006)

Ve MFÖ (2011)

Kendi Kendine (2017)

Filmografi

Arkadaşım Şeytan (1988)

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Hokkabaz (2006)

Kirpi (2008)

Pek Yakında (2014, cameo)

Televizyon dizileri

Çekirdek Aile (2002)

Ekmek Teknesi (2002) (Medet karakteri)

İkinci Bahar

Küçük Hesaplar (2012)

Osmanlı Tokadı (2013)

Rol aldığı tiyatro oyunları



Çavuş Musgrave'ın Davası : John Arden - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Güneşin Çocukları : Maksim Gorki - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Düşüş (oyun) : Nahit Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Müfettiş(oyun) : Nikolay Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Karaların Memetleri) : Cahit Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Öğretmen (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Evhami : Feraizcizade Mehmet Şakir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Bir Tafsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Alaatinin Sihirli Lambası : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Ne Güzel Şey : İsmet Kür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971