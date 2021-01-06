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06.01.2021 - 17:13 |

Mehmet Ali Erbil torunuyla buluştu

Zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başlamıştı. Erbil, aylar sonra kızı Sezin Erbil'den olan torunu Elisa ile buluştu.

Mehmet Ali Erbil torunuyla buluştu
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı. Erbil, aylar  torunu Elisa'nın yanına gitti. Ünlü şovmen, sosyal mesafe kuralına uyarak torununu araç içerisinden sevdi.

Mehmet Ali Erbil torunuyla buluştu

"İKİ YIL SONRA İLK TIRAŞIM"
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaşmıştı. 63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil torunuyla buluştu

“FİŞİMİ ÇEK"
Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlatırken, başlarda hiç iyileşemeyeceğini düşündüğünü ve doktor kardeşine "Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek" demişti.

 

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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