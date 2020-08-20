Mehmet Şef kimdir, nereli? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne oldu?

Mehmet Şef kimdir? MasterChef Türkiye'nin şefi Mehmet Şef'in hayatını sizler için bir araya getirdik. Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? En çok araştırılan konulardan birisi olan Mehmet Şef'in sol eli ile ilgili hikaye oldukça acı. İşte Mehmet Şef'in kariyeri...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

İŞTE MEHMET YALÇINKAYA'NIN KIZI

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerin olan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Kızıyla da zaman zaman fotoğraf paylaşan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı merak ediliyor. İşte Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya...

MEHMET ŞEF'İN SOL ELİNE NE OLDU?

Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu merak ediliyor. Yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şef iş kazası geçirmiş. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş.