23.11.2020 - 10:35 |
Mehmet Yılmaz Ak, 'Ramo' dizisinde!
Son olarak 'Çukur' dizisinde Ersoy karakterine hayat veren oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Yapımını BKM'nin üstlendiği, Show TV dizisi 'Ramo', yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde 'Mazhar'ın ortaya çıkmasıyla dengeler değişecek.
'Ramo'da Mazhar karakterine Mehmet Yılmaz Ak hayat verecek. Ak, son olarak 'Çukur' dizisinde Ersoy'u canlandırmıştı.