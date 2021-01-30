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30.01.2021 - 16:20 |

Mehtap Meral İnanoğlu: İddiaları kesinlikle kabul etmiyorum

12 yaşındaki görme engelli kızının velayetini almak için mahkemeye başvuran Sezer İnanoğlu, “Eski eşimin sevgilileri kızımı taciz ediyor” iddiasında bulundu. Eski eş Mehtap Meral İnanoğlu, oyuncuyu iftira atmakla suçladı: Kendi maddi menfaatlerini çocuğun menfaatlerinden üstün tutuyor.

Mehtap Meral İnanoğlu: İddiaları kesinlikle kabul etmiyorum
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Velayet davası açan Sezer İnanoğlu’nun, eski eşi Mehtap Meral İnanoğlu hakkındaki iddiaları büyük yankı uyandırdı. Oyuncu, 12 yaşındaki kızı Arzum Ayşe İnanoğlu’nun annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Mehtap Meral İnanoğlu ise avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti.

“BİRİCİK KIZINA EL BEBEK GÜL BEBEK BAKTI”
Hürriyet'in haberine göre; Avukat Semra Yıldız, Sezer İnanoğlu’na iftira attığı gerekçesiyle dava açacaklarını belirtti: Sezer İnanoğlu, aslı astarı olmayan tanık ifadelerini gerçek gibi lanse etmiş, küçük çocuğunun iki gözünün engelli olması gibi özel durumunu ve tüm mahremiyetini ifşa etmiştir. Bu durum, müvekkilimle arasında devam eden, Sezer İnanoğlu’nun tüm mal varlığına tedbir koyulan hukuki davanın tezahürüdür. Sezer İnanoğlu, kendi maddi menfaatlerini küçüğün menfaatlerinden üstün tutmuştur. Şiddet, taciz, istismar, fuhuş, tefecilik gibi iftiralarda bulunmuştur. Gerekli şikayetleri yapacağız. Her türlü koruma tedbiri için başvuruda bulunduk. İddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilim iyi bir annedir. Biricik kızına el bebek gül bebek bakmıştır.”

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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