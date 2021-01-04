04.01.2021 - 13:37 |
Melikşah Altuntaş'tan Harry Style imajı
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile birlikte Instagram'dan yaptıkları canlı yayınlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Melikşah Altuntaş’ın, İngiliz şarkıcı, model ve stil ikonu Harry Style imajıyla verdiği yeni yıl pozları dikkat çekti.
Melikşah Altuntaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda taktığı yüzükler sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Zeynep Malaz’ın yüzükleriyle pozlar veren Altuntaş'ın imajı beğeni yağmuruna tutuldu.
Birçok ünlü isimin beğendiği fotoğraflara Özge Özpirinçci, “2021’de şu ana kadar karşıma çıkan en iyi görsel” yorumunu yazdı.
Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.