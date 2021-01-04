MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Melikşah Altuntaş'tan Harry Style imajı
04.01.2021 - 13:37 |

Melikşah Altuntaş'tan Harry Style imajı

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile birlikte Instagram'dan yaptıkları canlı yayınlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Melikşah Altuntaş’ın, İngiliz şarkıcı, model ve stil ikonu Harry Style imajıyla verdiği yeni yıl pozları dikkat çekti.

Melikşah Altuntaş'tan Harry Style imajı
ABONE OL

Melikşah Altuntaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda taktığı yüzükler sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Zeynep Malaz’ın yüzükleriyle pozlar veren Altuntaş'ın imajı beğeni yağmuruna tutuldu.

Birçok ünlü isimin beğendiği fotoğraflara Özge Özpirinçci, “2021’de şu ana kadar karşıma çıkan en iyi görsel” yorumunu yazdı.

Melikşah Altuntaştan Harry Style imajı

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rostov'dan Radamel Falcao paylaşımı!

Rostov'dan Radamel Falcao paylaşımı!

Joao Pereira'dan flaş açıklama: Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum!

Joao Pereira'dan flaş açıklama: Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum!

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Giroud için Juventus iddiası

Giroud için Juventus iddiası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet