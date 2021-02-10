Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen, Kanal D'nin son dönemde fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz'de Derin rolünü canlandırıyor. Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolleri paylaştığı dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı iddia edildi. Peki Derin, Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

MELİS SEZEN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin en çok izlenen dizisi konusu ile oldukça ilgi görüyor. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi kadrosunda Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in ayrılacağı öne sürüldü. Ancak genç oyuncu Melis Sezen'in diziye devam edeceği biliniyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden genç oyuncu, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandıran Melis Sezen, 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı. Sezen, 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e girmiştir. 2020 yılında Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı. Son olarak Kovala adlı sinema filminde rol alan Melis Sezen, 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biridir.