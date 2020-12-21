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21.12.2020 - 01:05 |

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kim?

Menajerimi Ara oyuncuları ve konusuyla son dönemin beğenilen projeleri arasında bulunuyor. Dizi, uyarlama bir yapımdır. Menajerimi Ara 17. bölümü Star TV'de ekrana geldi. Dizinin takipçileri ise merakla 18. yeni bölüm fragmanını sorguluyor. Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı! Menajerimi Ara oyuncuları kim?
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Ego Ajans menajerlerinin etrafında şekillenen olayların ekrana geldiği Menajerimi Ara dizisi Star'da yayın hayatına devam ediyor. Birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu proje büyük ilgiyle takip ediliyor. İşte, Menajerimi Ara 17. son bölüm detayları...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mayda’nın sürpriz isteği Ego Ajans menajerlerini zor durumda bırakır. Feris’in yapacağı hamleler her şeyi daha da karmaşıklaştırır. Çınar, oyuncusunu magazincilerin dilinden kurtarmak için çeşitli yollar ararken bir yandan iş ve aşk arasında bir seçim yapmak zorundadır. Barış ve Dicle arasında başlayan oyun iki taraf için de büyük gelişmelere sebep olur. Feris’in, Emir ve Dicle ile ilgili aldığı karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kıraç ve Serkan arasında geçmişin gizemli sır perdesi aralanırken bu durum Kıraç’ı büyük bir çıkmaza sokar. Mayda’nın Dicle’nin babası ile ilgili öğrendikleri ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Dizinin sevilen oyuncu kadrosunda renkli isimler bulunuyor. İşte oyuncuları:

Barış Falay (Kıraç)

Canan Ergüder (Feris)

Fatih Artman (Çınar)

Ayşenil Şamlıoğlu (Peride)

Ahsen Eroğlu (Dicle)

Deniz Can Aktaş (Barış)

Semi Sırtıkkızıl (Emrah)

Gamze Karaduman (Gülin)

Nazlı Senem Ünal (Jülide)

Bedir Bedir (Bekir)

Pınar Ünsal (Leyla)

Aslı Mavitan (Mayda)

Yaprak Medine (Beren)

Buse Sinem İren (Meral)

Duygu Şen (Ece)

İdeal Beran Kotan (Aydın)

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI 

20 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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