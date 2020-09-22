22.09.2020 - 15:51 |
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Menajerimi Ara dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine Deniz Can Aktaş hayat veriyor. Deniz Can Aktaş'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki Menajerimi Ara Barış, Deniz Can Aktaş kimdir?
Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın senaryosunu yazdığı Menajerimi Ara dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Deniz Can Aktaş, Menajerimi Ara dizisi oyuncu kadrosunda yer alıyor. Aktaş, dizide Barış karakterini canlandırıyor. Peki Menajerimi Ara Barış, Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında?
DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?
Deniz Can Aktaş, 14 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu. Aktaş, birçok yapımda rol aldı.
DENİZ CAN AKTAŞ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR...
2015 Tatlı Küçük Yalancılar-Seçkin
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır -Burak
2017 Nerdesin -Birader Ali
2018 Avlu- Alp Öztürk
2019 Aşk Ağlatır -Yusuf Eren
2020 Menajerimi Ara- Barış