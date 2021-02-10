10.02.2021 - 15:34 |
Meral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme
Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'dan 2 milyon TL tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon TL manevi tazminat ve 50 bin TL maddi tazminat istemişti.
Yaklaşık dört yıldır devam eden boşanma davasında taraflar arasındaki çekişmeye bir yenisi eklendi. Günaydın'ın haberine göre; kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu, velayeti almak için mahkemeye talepte bulundu.
Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Meral Kaplan katıldı. Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendiren mahkeme, velayetin Kaplan'da kalmasının devamına, Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar verdi.