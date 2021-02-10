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10.02.2021 - 15:34 |

Meral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'dan 2 milyon TL tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon TL manevi tazminat ve 50 bin TL maddi tazminat istemişti.

Meral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme
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Yaklaşık dört yıldır devam eden boşanma davasında taraflar arasındaki çekişmeye bir yenisi eklendi. Günaydın'ın haberine göre; kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu, velayeti almak için mahkemeye talepte bulundu.

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Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Meral Kaplan katıldı. Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendiren mahkeme, velayetin Kaplan'da kalmasının devamına, Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar verdi.

Meral Kaplan-Erhan Kanioğlunun velayet davasında yeni gelişme

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