Meral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme

Yaklaşık dört yıldır devam eden boşanma davasında taraflar arasındaki çekişmeye bir yenisi eklendi. Günaydın'ın haberine göre; kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu, velayeti almak için mahkemeye talepte bulundu.

Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Meral Kaplan katıldı. Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendiren mahkeme, velayetin Kaplan'da kalmasının devamına, Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar verdi.