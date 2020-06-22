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HaberlerMagazin Haberleri Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede
22.06.2020 - 09:28 |

Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede

İdil Fırat, eşi Mert Fırat, babası Önder Fırat ve kardeşi ile birlikte çekilen kareyi Instagram hesabından paylaşarak, Babalar Günü'nü kutladı. Kızı İdil'in, ünlü oyuncu ile evliliğine karşı çıkan ve düğünlerine de gitmeyen Önder Fırat, ilk kez damadı ile aynı karede görüntülendi.

Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede
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Önder Fırat, geçtiğimiz şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı. Bu barışmanın ardından 3,5 aylık hamile olan İdil Fırat, Babalar Günü için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, buzların çoktan eridiğini gözler önüne serdi.

Oyuncu Mert Fırat ve kayınpederinin ise keyifli halleri dikkat çekti.

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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