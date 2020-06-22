Mert Fırat ilk kez kayınpederi Önder Fırat ile aynı karede

Önder Fırat, geçtiğimiz şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı. Bu barışmanın ardından 3,5 aylık hamile olan İdil Fırat, Babalar Günü için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, buzların çoktan eridiğini gözler önüne serdi.

Oyuncu Mert Fırat ve kayınpederinin ise keyifli halleri dikkat çekti.